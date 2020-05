Steeds meer EU-landen durven grenzen weer te openen

Aardig eindje

Wie volgende maand door Europa wil reizen kan onderhand al een aardig eind komen. Zo zullen – zonder meldingen over nieuwe besmettingshaarden – op 15 juni ook de beperkingen aan de grenzen met buurlanden Duitsland en Zwitserland helemaal zijn opgeheven. Dat gaat stapsgewijs, aldus de Oostenrijkers. De strenge maatregelen aan de grens met het zwaar getroffen Italië blijven voorlopig wel van kracht. ‘Wij zetten in op zoveel mogelijk vrijheid en zo min mogelijk restricties’, melden Oostenrijkse ministers in een gezamenlijke verklaring. Ze schrijven dat het versoepelen van de maatregelen het leven makkelijker moet maken voor mensen in de grensgebieden en forenzen die over de grens werken. Italië zelf heeft een decreet goedgekeurd dat reizen van en naar het buitenland toestaat vanaf 3 juni. Inwoners van de Europese Unie en landen van de Schengenzone zouden vanaf dan opnieuw welkom, zonder dat ze eerst twee weken in quarantaine moeten.

Baltische staten

Litouwen, Letland en Estland openden gisteren alvast de grenzen voor elkaars burgers. Het was de eerste zogenoemde ‘reisbubbel’ binnen de Europese Unie sinds landen verregaande maatregelen namen om het coronavirus in te dammen. Inwoners kunnen vanaf nu weer vrij rondreizen in de drie dunbevolkte Baltische landen. Slovenië heeft de coronaepidemie beëindigd verklaard en doet al vanaf 31 mei de grenzen open voor mensen uit andere EU-landen. De sterke daling van het aantal nieuwe coronapatiënten is volgens de regering in Ljubljana voldoende reden het land weer open te stellen. Alleen mensen die duidelijk ziekteverschijnselen vertonen en geen woon- of verblijfplaats in het land hebben, kunnen worden teruggestuurd. De quarantaineplicht wordt afgeschaft, behalve voor mensen die van buiten de Europese Unie het land binnenkomen. De regel van 1,5 meter afstand houden, blijft gelden en ook mondmaskers blijven verplicht zoals in kantoren, cafés en het openbaar vervoer.