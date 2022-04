Steeds minder lhbti-rechten in Alabama: verbod op behandelingen minderjarige transgenders

Behandelingen met bijvoorbeeld hormonen of puberteitsremmers en geslachtsoperaties bij jongeren behoren tot het verleden in de staat Alabama. Dat besloot het Huis van Afgevaardigden met een ruime meerderheid (66 voor en 28 tegen). Artsen die de nieuwe regels toch zouden schenden, riskeren een gevangenisstraf van tien jaar.

,,Het gaat om de bescherming van minderjarigen. Hun geest is nog niet volledig ontwikkeld om zulke beslissingen te nemen’’, zei de Republikeinse volksvertegenwoordiger Wes Allen. Hij vergeleek het wetsvoorstel met wetten die kinderen het verbod op leggen om te drinken, te roken of tatoeages te laten zetten totdat ze volwassen zijn.

Quote Dit is verkeerd Neil Rafferty, Democraat Democraat Neil Rafferty, het enige openlijk homoseksuele lid van het Huis, leek moeite te hebben om zijn kalmte te bewaren. ,,Dit is verkeerd’’, zei Rafferty. ,,Dit wetsvoorstel ondermijnt de rechten van het gezin en de toegang tot de gezondheidszorg.’’

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Republikeinse gouverneur Kay Ivey. Als zij het wetsvoorstel ondertekent, wat verwacht wordt, treedt de wet in werking. Burgerrechtenbewegingen hebben al aangekondigd om naar de rechter te stappen als het tot zover zou komen.

Meldingsplicht

Het Huis besliste ook dat leerlingen van openbare scholen alleen nog naar wc’s en kleedkamers mogen die bedoeld zijn voor het geslacht dat ze hebben bij de geboorte. Ook worden onder andere schooldirecteurs en verpleegkundigen verplicht om ouders te contacteren wanneer een kind bekendmaakt dat het denkt transseksueel te zijn.

Alabama is al jaar en dag een van de meest conservatieve staten in de VS. In het verleden verbood de staat transgenders al om mee te doen aan sporttoernooien op school. Adoptiebureaus hebben er ook het recht om uit geloofsovertuigingen geen kinderen bij homoseksuelen te plaatsen.

In verschillende staten in de VS verdwijnen steeds meer rechten van de lhbti-gemeenschap. Zo is er in de staat Florida veel commotie over een wet die scholen verbiedt om met kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten. In Arkansas kwam er vorig jaar al een verbod, zoals nu in Alabama, op behandelingen en operaties voor minderjarige transgenders. Ook andere staten zoals Ohio, Texas en Arizona leggen steeds meer homorechten aan banden. Het zijn allemaal staten waar de Republikeinse Partij aan de macht is.

Volledig scherm Disney schortte zijn politieke donaties in Florida op wegens de Don’t Say Gay-wet. Werknemers van Disney World hadden eerder het werk neergelegd vanwege het gebrek aan actie van het bedrijf. © AP

Kritiek

Vanuit verschillende hoeken is er al kritiek gekomen op de zogenaamde Don’t Say Gay-wetten. Onder andere de Amerikaanse president Joe Biden heeft zulke wetten al veroordeeld. Disney, een van de grootste werkgevers in de staat Florida, verklaarde dat het alles zou doen om die wet weer te laten intrekken. Ook andere, meer progressieve staten, sparen hun kritiek niet. De staat New York lanceerde deze week een campagne om zijn steun te uiten voor de lhbti-gemeenschap in Florida.

In de Verenigde Staten staan de conservatieven van de Republikeinse Partij al langer lijnrecht tegenover de progressieven van de Democratische Partij. Niet enkel over lhbti-rechten, maar ook over abortus, religie en de nalatenschap van de burgeroorlog. In verscheidene (conservatieve) staten werden naast de Don’t Say Gay-wetten, ook wetten aangenomen die het recht op abortus beperken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: