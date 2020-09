Steekpartij bij Charlie Hebdo op ‘symbolische plek en moment’

Twee gewonden, een man en een vrouw, zijn medewerkers van het bedrijf Premières lignes, een mediabureau dat onder meer documentaires maakt, bevestigde oprichter Paul Moreira tegen BFM-tv. Het bureau heeft een kantoor in het gebouw waar voorheen de redactie van Charlie Hebdo zat. Er zijn nog geen aanwijzingen dat dit persbureau specifiek het doel van de dader was. ,,Een man op straat heeft twee mensen aangevallen die voor het gebouw stonden, hij is niet in het gebouw geweest, maar weg gegaan”, aldus Moreira. Het bedrijf heeft volgens hem geen bedreigingen ontvangen. De twee medewerkers stonden op het moment van de aanval een sigaret te roken voor het gebouw.

Moreira stelt dat de dader een bijl had. Andere bronnen spreken van een mes of machete. ,,Ik hoorde lawaai en toen ik naar buiten keek zag ik een collega van me, bebloed, die werd achtervolgd door een man met een machete”, stelt een andere medewerker van het bedrijf.

Terreuronderzoek

De politie meldt dat zeker een van de slachtoffers ernstig gewond is geraakt. De Franse Justitie heeft inmiddels een terreuronderzoek naar het incident geopend en spreekt over ‘een poging tot moord met een terroristisch motief’. De Franse premier Castex, die 's middags direct naar de plek van de aanval ging, sprak van een ‘symbolische plek'. Hij wees erop dat de aanval plaats vond bij het voormalige kantoor van Charlie Hebdo én op het moment dat het proces tegen betrokkenen bij de aanslag op dat magazine in 2015 aan de gang is.

Twee verdachten

De politie hield vrij snel na het incident een verdachte aan. Rond 14 uur werd een tweede persoon aangehouden die eerder in gezelschap van de eerste verdachte zou zijn gezien. De politie is ervan overtuigd dat een van de twee de dader is. Europe 1 en Le Monde hebben politiebronnen gesproken die stellen dat één verdachte 18 jaar is en al bekend was bij de veiligheidsdiensten, onder meer voor verboden wapenbezit. De tweede verdachte is 33 jaar.

Franse media schrijven dat de aanval plaats zou hebben gevonden bij een muurschildering ter herdenking van de aanslag bij Charlie Hebdo. Het proces over die aanslagen werd vanmiddag kort onderbroken en de aanwezige redactieleden werden onder begeleiding de rechtszaal uitgeleid. In het proces stonden vrijdagmiddag staan de getuigenissen van de weduwen van die aanslag gepland. De redactie van Charlie Hebdo betuigde in een tweet hun medeleven: ,,Het hele team van Charlie leeft mee en is solidair met onze voormalige buren en collega's en met de mensen die zijn geraakt door deze afschuwelijke aanval.”

Dreiging

Het incident gebeurde in de Rue Nicolas Appert, in het 11de arrondissement, niet ver van de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Bij het satirische blad vielen in januari 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen.

Het is niet bevestigd dat het steekincident een terroristisch motief kent, maar half september liet het Amerikaanse kennisinstituut SITE, dat jihadistische terreurgroepen in de gaten houdt, nog weten dat de terreurorganisatie al-Qaeda het satirische weekblad Charlie Hebdo heeft gedreigd met een nieuwe aanslag.

Volledig scherm © AFP Rond 15 uur kwamen de Franse premier Jean Castex en de minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, aan op de plek van de aanval. Hij wil zichzelf op de hoogte stellen van het incident. Volgens Castex was de steekpartij vrijdag in hartje Parijs op een symbolische plek. Hij wees ook op het moment: dat nu het proces speelt tegen verdachten van de Charlie Hebdo- aanslag in 2015.

Schouder aan schouder

De EU staat schouder aan schouder met de Fransen in deze nieuwe beproeving, zegt EU-president Charles Michel. ,,Voor terreur is op Europese bodem geen plaats.” Michels gedachten gaan uit naar de slachtoffers van deze ‘laffe geweldsdaad’, twittert hij. ,,Volledig solidair met het Franse volk in deze nieuwe beproeving.”

