Steenrijke Duitse familie geeft miljoenen aan holocaustoverlevenden na ontdekken naziverleden

De familie, goed voor een vermogen van zeker 19 miljard dollar, werd in maart door de Duitse krant Bild geconfronteerd met het naziverleden. De inmiddels overleden Albert Reimann en zijn zoon Albert Reiman jr. waren tijdens de Tweede Wereldoorlog aanhangers van het regime van Hitler en hadden honderden dwangarbeiders werken in hun chemische fabrieken. Reimann senior overleed in 1954, zijn zoon in 1984.

Voor de familie was dit niet nieuw. Al in 2014 huurde ze een historicus in om door henzelf aangetroffen nazidocumenten te onderzoeken die waren opgeslagen in het familiearchief. De resultaten van de professor kwamen overeen met de conclusie van Bild.

Een woordvoerder heeft vandaag laten weten dat de familie zich ‘rot schaamt’ voor het verleden. ,,Wij vinden de gepleegde misdaden walgelijk”, klonk het. De familie heeft aangegeven de komende jaren zeker vijf miljoen dollar te doneren aan de stichting Claims Conference, die zich inzet om claims van holocaustoverlevenden uit te betalen en hen financieel te helpen. ,,Oude en armlastige overlevenden van de holocaust over de hele wereld hebben voedsel, medicijnen en warmte nodig in de winter. Onze bijdrage moet ervoor zorgen dat zij hun leven in waardigheid kunnen afmaken”, aldus de stichting.