Steenrijke rokkenjager van aardbodem verdwenen na miljoenenfraude

Low Taek Jho (36), meestal Jho Low genoemd, is een Maleisische investeerder in onder meer vastgoed. Maar hij steekt zijn geld het liefst in mooie vrouwen, zo lijkt het. De ' party boy ', zoals Amerikaanse media hem vaak noemen, haalde het wereldnieuws toen hij dansend met Paris Hilton werd gekiekt op Saint Tropez. Haar 'spontane' gezelschap had hem naar verluidt echter wel een miljoen dollar gekost. Om indruk te maken op topmodel Miranda Kerr ging hij nog verder: hij schonk haar voor zo'n acht miljoen dollar aan juwelen. Haar liefde bleek echter niet te koop, want na een paar dates ging Kerr er met een andere man vandoor. Ook bij de Taiwanese popster Elva Hsiao hadden zijn financiële avances weinig effect. Jho Low zou miljoenen hebben uitgegeven om haar op een super-de-luxe feest ten huwelijk te vragen, waarna zij benadrukte vooral vrienden te willen zijn. Daarop liet hij overigens weten dat het allemaal ook heel vriendschappelijk was bedoeld.

Niks verkeerds, vindt hij zelf. Maar daar denken de Maleisische autoriteiten anders over: hij zou het brein zijn achter een van de grootste fraudeschandalen in het land ooit.



Dat ging als volgt. Jho Low is goed bevriend met Najib Razak, die de afgelopen negen jaar de premier was van Maleisië. Vlak na zijn aantreden in 2009 richtte de premier een investeringsfonds op, bedoeld om de economie van het land een boost te geven. Door de jaren heen zou hij echter honderden miljoenen dollars in eigen zak hebben gestoken. Ook Jho Low, die af en toe als adviseur optrad voor het fonds, profiteerde mee.



Via allerlei slinkse constructies sluisde hij geld weg, waarmee hij onder meer peperdure schilderijen van Monet en Van Gogh kocht. Dat deed hij samen met Riza Aziz, de schoonzoon van de premier. Met hem kocht hij bijvoorbeeld ook de rechten van de hitfilm The Wolf Of Wall Street. De kostbare sieraden voor model Miranda Kerr bekostigde hij overigens óók met het gestolen geld.