Stel in tranen: voor het eerst in 73 jaar geen kerst samen

Dochter Dianne kreeg die de mededeling van de zorgorganisatie als eerste te horen. Ze werd – zo schrijft ze op Facebook – voor het blok gesteld en kon kiezen uit drie scenario’s. In twee gevallen zou het stel samen kunnen blijven, maar dan wel in een verzorgingshuis op drie uur autorijden. In het andere geval zou alleen Herbert moeten verhuizen, naar een plek op een half uurtje rijden, maar dan zonder zijn vrouw.



,,Ik kreeg zes uur de tijd om die keuze te maken. Maar dat kon ik niet. Ik vroeg ze om uitstel tot na de kerstdagen, maar toen hadden ze mijn ouders al gedwongen te kiezen.'' Herbert zou worden verhuisd, maandag al.



Dianne sprak haar ouders zondag opnieuw. ,,Mijn moeder huilde. Mijn vader hoorde ik op de achtergrond. Mijn moeder zei: Kerstmis is nu voorbij voor ons, dit wordt de ergste Kerstmis ooit. Waarom konden ze niet wachten tot na de feestdagen?'' Dat vindt ook haar dochter. ,,Als dit probleem begin december bekend was gemaakt, dan was het anders geweest.''