'Stel zamelt 400.000 in voor dakloze redder in nood en steekt deel in eigen zak'

Nu, negen maanden later, worden McClure en D’Amico ervan beschuldigd goede sier te hebben gemaakt met het verhaal en een deel van het opgehaalde geld in eigen zak te hebben gestoken. In de afgelopen maanden kocht het stel een gloednieuwe BMW, woonden ze op oudejaarsavond een zeer exclusief liefdadigheidsgala (tot 2.400 dollar entreegeld) bij, vlogen ze per helikopter boven de Grand Canyon en gingen ze op vakantie naar Californië, Florida en Las Vegas. McClure en D’Amico komen respectievelijk aan de kost als receptioniste en timmerman en zijn niet bepaald grootverdieners.



Ze ontkennen het ingezamelde geld te hebben gebruikt voor eigen gewin. D’Amico erkent wel dat hij 500 dollar van het bedrag leende om een avondje te gokken in een casino in Las Vegas, maar dat heeft hij snel terugbetaald.



Hun omgang met Johnny is helemaal vertroebeld. McClure en D’Amico stellen de volgende uitgaven van in totaal 200.000 dollar te hebben gedaan om Johnny op weg te helpen. In afwachting van de aanschaf van een woning, kon de dakloze terecht in een hotel. De beloofde woning kwam er niet, het werd uiteindelijk een camper. Ze kochten verder onder meer een tweedehands auto, een tv, een laptop en twee mobiele telefoons voor Johnny. En 30.000 dollar van het bedrag ging naar GoFundMe. Een advocaat en een financieel adviseur werden gevraagd om de dakloze terug op het rechte pad te helpen.



Aan de krant The Philadelphia Inquirer verklaart Johnny dat hij nooit een advocaat gezien heeft. De adviseur ontmoette hij slechts een keer. De dertiger moest in juni de camper verlaten na beschuldigingen van diefstal. Het bedrag dat reeds aan hem was toegekend, werd teruggeschroefd omdat de dakloze het geld gebruikte om zijn drugsverslaving te bekostigen. Afkicken lukte niet. ,,Indien hij drugs blijft gebruiken en werkloos blijft, verbranden we nog liever het geld”, lieten McClure en D’Amico in een reactie aan de krant weten.