Stembureaus Duitsland open: vierde ronde voor Merkel?

Zes partijen maken kans op zetels, maar er geldt een kiesdrempel van 5 procent. Het gebeurde zestig jaar geleden voor het laatst dat er zes partijen in de Bondsdag waren vertegenwoordigd.



De verwachting is dat Angela Merkel, de huidige bondskanselier, de winst gaat pakken. In de peilingen is haar partij, de CDU, het grootste. Na de CDU volgt de sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz in de peilingen, opgevolgd door het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). Daarmee zou de in 2013 door eurosceptici opgerichte AfD voor het eerst in de Bondsdag komen.



61,5 miljoen Duitsers mogen stemmen. Er zijn ruim 4800 kandidaten voor 598 zetels. De kiezers stemmen in de 299 kiesdistricten één keer op de kandidaat van hun keuze en één keer op de partij van hun keuze.