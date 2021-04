Sterk vermagerde Navalny verschijnt op video in rechtszaal: ‘Ik ben een vreselijk skelet’

Kaalgeschoren en sterk vermagerd verscheen Kremlincriticus Aleksej Navalny vandaag via een videoverbinding tijdens een zitting in een rechtbank in Moskou. Hij vertelde hoe hij door een hongerstaking in de gevangenis 22 kilo is afgevallen. Hij verloor een hoger beroep maar toonde zich toch ook net zo strijdbaar als altijd: ,,Poetin is een stelende koning die nog jarenlang aan de macht wil blijven.”

Het was Navalny's eerste publieke optreden sinds het einde van zijn hongerstaking. Hij zit momenteel een 2,5 jaar lange celstraf uit in een strafkamp voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. De Russische politicus verscheen vandaag echter in de zitting voor een hoger beroep tegen een straf voor het beledigen van een aantal Russen in een reclamevideo van de regering, onder wie een 95-jarige veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Die mensen spraken zich eerder uit voor het wijzigen van de grondwet waardoor president Poetin langer aan de macht kan blijven. Navalny omschreef hen toen op sociale media als een ‘schande voor ons land’ en ‘verraders’.

Via de videoverbinding was een sterk vermagerde Navalny te zien, die opnieuw was gladgeschoren. Hij vertelde hoe hij voor de zitting naar een badhuis was gebracht, ‘om er netjes uit te zien in de rechtszaal'. Hij deed een deel van zijn gevangenisuniform uit. Slechts in een T-shirt gehuld was goed te zien hoeveel kilo hij had verloren door een hongerstaking in de gevangenis. Hij woog nu nog zo'n 72 kilo, zei Navalny. Net zoveel als toen hij nog op school zat. ,,Ik kijk af en toe in de spiegel, natuurlijk. Ik ben gewoon een vreselijk skelet.’’ Een van zijn advocaten zei dat Navalny sinds januari 22 kilo was kwijtgeraakt.

Poetin

Volledig scherm Navalny's vrouw Julia in de rechtszaal in Moskou. © AP Later tijdens de zitting viel Navalny de Russische president Vladimir Poetin als vanouds aan. ,,Ik wil het hof vertellen dat jullie koning naakt is’’, zei hij over Poetin. ,,Jullie naakte, stelende koning wil tot het einde aan toe blijven regeren... Er komt nog eens tien jaar aan, weer een gestolen decennium’’, verwees hij naar een recente grondwetswijziging waardoor de zittende president tot 2036 staatshoofd kan blijven als hij zich opnieuw kandidaat stelt en wordt gekozen.



Navalny's vrouw Julia was aanwezig in de rechtszaal. De Russische oppositieleider zei dat hij haar miste. Hij vroeg haar op te staan zodat hij haar kon bekijken. Ook vertelde hij over het geleidelijk beëindigen van zijn hongerstaking, die hij 31 maart begon omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een arts naar eigen keuze. Gisteren had hij vier lepels pap op. Hij had het gevangenispersoneel gevraagd om wortels en appels, maar had die niet gekregen. Navalny verloor vandaag het hoger beroep.

Vergiftiging

De 44-jarige politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd eerder ook veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating voor een vergrijp dat hij in 2009 zou hebben gepleegd. Het leverde hem 2,5 jaar cel op. In het Westen is het vonnis als politiek gemotiveerd bestempeld. Navalny ontsnapte vorig jaar aan de dood na een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst. Hij werd overgevlogen naar Duitsland, waarmee hij zijn voorwaardelijke vrijlating schond, en lag er wekenlang in coma in een ziekenhuis in Berlijn. Daarna werkte hij in de Bondsrepubliek aan zijn herstel en terugkeer naar Rusland. Direct na zijn terugkeer, op 17 januari, werd hij gearresteerd. Daarna volgde de veroordeling.

Begin deze week heeft het Openbaar Ministerie in Moskou de directe medewerkers van de gedetineerde oppositieleider Navalny gelast al hun activiteiten voorlopig te stoppen. Zijn organisaties en campagnegroepen moeten worden stilgelegd tot een rechter uitspraak doet (waarschijnlijk op 17 mei) over de vraag of het om een extremistische beweging gaat. Volgens aanhangers van Navalny wordt hen het werken momenteel onmogelijk gemaakt en sluiten de kantoren van zijn organisatie een voor een.

