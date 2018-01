Stervoetballers en presidenten te gast bij inauguratie Liberiaan George Weah

Geoge Weah is in december gekozen tot staatshoofd van Liberia, een titel die hij vanaf vandaag officieel draagt. In het bijzijn van 35000 mensen legde George Weah met zijn vrouw Clar aan zijn zijde de eed af in een volgepakt voetbalstadion in de hoofdstad Monrovia

Bij de feestelijkheden zijn tal van beroemdheden aanwezig, zoals Chelsea-legende Didier Drogba, Samuel Eto'o uit Kameroen en de de Nigerianen Sunday Oliseh, die bij Ajax speelde en nu trainer is van Fortuna Sittard, en Taribo West. Naast sporters zijn de presidenten van Guinea, Sierra Leone, Ivoorkust, Togo, Gabon, Guinea Bissau en Congo naar Monrovia afgereisd.

Weah heeft ook Arsène Wenger uitgenodigd. Wenger, destijds trainer van Monaco, haalde de spits eind jaren '80 naar Europa. Maar de coach van Arsenal verwacht niet aanwezig te kunnen zijn door het drukke programma van zijn ploeg. De Fransman heeft wel lovende woorden voor Weah. ,,Hij heeft een sterke mentaliteit en is absoluut overtuigd van zijn missie. Het leven van deze gast is als een film. Ongelooflijk.''

Afgelopen weekend nog speelde Weah in Monrovia tegen een team van het Liberaanse leger en hielp zijn team aan een 2-1 overwinning. De wedstrijd was onderdeel van de feestelijkheden rond de inauguratie van de inmiddels 51-jarige Weah. ,,De essentie van het spel is winnen,'' zei hij na afloop in zijn shirt met nummer 14, dat hij droeg toen hij de sterspeler was van de Liberiaanse club Lone Stars.

Aanhangers van Weah staan soms al uren in de brandende zon om maar niets van de plechtigheden te missen. De bezoekers dragen vlaggen bij zich of hebben kleding aan in de nationale kleuren. De veiligheidsdiensten staan op scherp. Het Afrikaanse land heeft een bloedige burgeroorlog achter de rug, waarbij naar schatting een kwart miljoen doden vielen.

Koning George

Met zijn verkiezing heerst Koning George, zoals zijn aanhangers hem noemen, de komende zes jaar over Liberia. Vooral jongeren steunen hem massaal. Hij belooft gratis onderwijs en wil de kwakkelende economie op gang helpen. Een loodzware opgave: Liberia is nog altijd een van de armste landen ter wereld.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Aanhangers van George Weah vieren in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia het presidentschap van de voormalige voetbalster. © EPA

De vader van drie kinderen inspireerde zijn kiezers met verhalen over zijn eigen miserabele jeugd. De ambtswoning waar Weah naar toe verhuist, ligt op steenworp afstand van het hutje waar hij opgroeide. Zijn ouders waren te arm om voor hem te zorgen en stuurden hem naar zijn oma. Zo belandde George in Clara Town, een overbevolkte, door ziekten geplaagde sloppenwijk.

Dankzij zijn voetbaltalent wist Weah de wijk te ontvluchten. Als tiener belandde hij bij een competitieclub. Hij stopte met school en stortte zich volledig op zijn voetbalcarrière. Zijn leven veranderde drastisch toen voetbaltrainer Wenger hem op 21-jarige leeftijd naar Europa haalde. Weah speelde er voor AS Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City en Olympique Marseille.

Gouden bal

Voetbalbond FIFA riep hem in 1995 uit tot de beste speler ter wereld en Weah won in dat jaar de prestigieuze Gouden Bal, als eerste Afrikaanse speler ooit.

Weah liep binnen maar hij vergat zijn thuisland niet. Hij betaalde het nationale voetbalteam, dat zo wedstrijden in het buitenland kon spelen. Als gepassioneerd muzikant maakte hij met tal van Afrikaanse popsterren protestnummers tegen de vele oorlogen op het continent.

Al in 2005 stelde Weah zich kandidaat voor het presidentschap, maar hij verloor toen van de hoogopgeleide Ellen Johnson Sirleaf, die later de Nobelprijs voor de Vrede won. Zonder schooldiploma en politieke ervaring was Weah geen partij voor haar. Inmiddels heeft de voetbalster zijn school afgemaakt en het presidentschap alsnog binnengesleept.

Volledig scherm George Weah met vertrekkend president Ellen Johnson Sirleaf in aanloop naar zijn inauguratie. © EPA