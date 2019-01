Steun voor gelehesjesbokser: al 115.000 euro aan hulp toegezegd

De 37-jarige en 1,91 lange Fransman, tweevoudig kampioen halfzwaargewicht, is te zien op beelden van betogende gilets jaunes in Parijs. Dettinger springt op de voetgangersbrug Leopold-Sédar-Senghor over een hek en gaat op de vuist.



Vastgelegd is hoe de bokser het gezicht van een agent, die zich met een schild tegen de klappen probeert te verweren, onderhanden neemt. Ook schopt de in het zwart gestoken oud-bokser een politiemedewerker die op de grond ligt hard tegen het hoofd.



Het filmpje van de aanval ging al snel rond op Franse sociale media. Sommige personen monteerden er de muziek uit de boksfilm Rocky onder. Veel Fransen reageerden echter geschokt op de gewelddadige beelden. In reactie op de aandacht sloeg Dettinger op de vlucht.