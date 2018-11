Stoet van Belgische premier Michel en Theresa May aangereden

VIDEO Tel Orfanos overleefde schietpar­tij Las Vegas, maar niet die in Thousand Oaks

15:04 De dood van haar zoon Telemachus heeft Susan Orfanos totaal ontredderd. ,,In godsnaam, laat niemand me meer gebeden sturen”, schreeuwt de Amerikaanse. ,,Ik wil een strenger wapenbeleid.” Haar 27-jarige zoon overleefde de bloedige massaschietpartij in Las Vegas in oktober vorig jaar, maar kwam woensdag om het leven bij de shooting in een bar in Thousand Oaks, Californië.