'Stoffelijke resten gevonden van Nederlandse slachtoffers Javazee'

VIDEO Brexit: May stelt vijf eisen aan Europa

18:21 De brexit kan een winwin worden voor zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor moeten beide partijen het wel eens worden over een zo breed mogelijk akkoord voor samenwerking op vele gebieden. Wat Groot-Brittannië betreft moet een akkoord vijf toetsen kunnen doorstaan, aldus de Britse premier May zojuist in haar toespraak over 'de toekomstige economische partnerschap met de Europese Unie'.