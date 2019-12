Storm en overstromingen teisteren zuiden Frankrijk

Vooral in het zuidwesten van Frankrijk, in het Alpengebied en op het eiland Corsica wordt bewoners aangeraden vandaag voorzichtig te blijven. Bij Ilharre in het departement Pyrénées-Atlantiques kwam gisteren een man van 70 om het leven toen hij met zijn auto tegen een net omgevallen boom reed. Vijf anderen raakten ook gewond door soortgelijke ongelukken. Een 45-jarige postbode uit het departement Lot-et-Garonne en een 22-jarige automobilist uit de Landes liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

In het zuidwesten worden vandaag overstromingen verwacht door de hevige regenval. Diverse sportevenementen zijn al afgelast zoals gisteravond ook de Europacupwedstrijd rugby tussen Pau en Cardiff. In het departement Landes zijn 600 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Ze wonen in het stroomgebied van de Gaves. Vanochtend stond het water van die rivier 5,50 meter boven normaal. ,,Het is de derde keer al dat we moeten evacueren. Er is wel iets aan de hand met het klimaat”, aldus een 72-jarige bewoner. ,,We hebben al onze spullen al naar de eerste etage verhuisd.”

In negen andere departementen : Gironde, Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Haute-Vienne, Corrèze, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn zijn eveneens waarschuwingen van kracht wegens overstromingsgevaar.