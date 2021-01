Storm Filomena veroorzaakt zware sneeuwval in Spanje, luchthaven en ringwegen Madrid dicht

Zware sneeuwval veroorzaakt vrijdagavond problemen in grote delen van Spanje. In Madrid, waar ze in 50 jaar niet zoveel witte vlokken uit de lucht zagen komen, moest de internationale luchthaven Barajas sluiten. Het verkeer is op bijna 400 wegen ontregeld.

De ringwegen M30 en M40 rond Madrid zijn afgesloten. Honderden automobilisten zijn gestrand. De brandweer is massaal uitgerukt om hen te helpen maar ondervind zelf ook hinder van de sneeuw. Hetzelfde geldt voor de sneeuwschuivers. De autoriteiten roepen op om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Volgens het meteorologisch bureau AEMET, dat voor het centrum van het land inclusief de hoofdstad Madrid code rood heeft afgekondigd, is deze situatie “uitzonderlijk” of zelfs “historisch”. Oorzaak is storm Filomena. De weerdienst verwacht dat de sneeuwval tot zeker middernacht aanhoudt.

Real Madrid

De internationale luchthaven Barajas in Madrid werd om veiligheidsredenen gesloten. 'De sneeuwstorm had de startbaan had bedekt met een sneeuw- en ijslaag. ‘Het vrijmaken van de start- en landingsbanen gaat door en we hopen de service zo snel mogelijk te kunnen hervatten”, twitterde de luchthaven. Spelers Real Madrid uren vast op besneeuwde startbaan (2)

MADRID (ANP/RTR) - Het voetbalelftal van Real Madrid heeft uren vastgestaan met een vliegtuig op een startbaan in Madrid. Het toestel met de spelers van de landskampioen kon niet opstijgen vanwege een sneeuwstorm die de startbaan had bedekt met een sneeuw- en ijslaag.

Met enkele uren vertraging vertrok de vlucht vrijdagavond alsnog richting Pamplona. Op beelden op social media was te zien hoe de spelers daar niet veel later arriveerden. Het team van coach Zinedine Zidane speelt zaterdag de uitwedstrijd bij Osasuna.

Een flinke sneeuwdeken had het vliegverkeer op luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suárez volledig ontregeld. “Ze hebben ons gezegd dat het vooruitzicht heel somber is. De startbanen zijn gesloten en de sneeuwschuivers worden gebruikt voor de landingsbanen”, liet een woordvoerder van de club weten. “We schatten in dat we hier nu meer dan twee uur staan.”

Het toestel maar daarin het team van Athletic Club kon vanwege de slechte weersomstandigheden in Madrid niet landen en moest omkeren. De club uit Bilbao liet via Twitter weten dat met LaLiga en tegenstander Atlético Madrid van zaterdag wordt overlegd over het doorgaan van de wedstrijd.

De spelers van Real Madrid konden door de sneeuwval om 19 uur niet vertrekken naar Pamplona, waar ze zaterdag tegen Osasuna spelen. Na bijna vier uur wachten, kon hun vlucht omstreeks 22.40 uur toch opstijgen nadat de startbaan was ontdooid, meldt de krant El Mundo.

De Plaza Mayor in Madrid.

De Puerta del Sol in de Spaanse hoofdstad.

Vehicles remain stuck in the M30 ringroad in Madrid due to a heavy snow storm on January 8, 2021. - Heavy snow fell across much of Spain today, leaving huge areas blanketed in white as Storm Filomena brought wintry weather not seen in decades to the Iberian peninsula. The intense snow cut off Madrid's two ringroads, the M30 and the M40, and a red alert was declared in the city centre where police were struggling to help people stranded in vehicles.