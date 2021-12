Storm raast over VS: doden bij verzorgingstehuis, dak filiaal Amazon ingestort

Tornado's hebben vrijdag een ravage aangericht in het Midwesten van de Verenigde Staten. In het stadje Monette, in de Amerikaanse staat Arkansas, zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en vijf ernstig gewond geraakt toen een tornado vrijdagavond een verzorgingstehuis verwoestte. In de staat Illinois stortte het dak van een distributiecentrum van Amazon in.

Volgens lokale media zitten in het verzorgingshuis in Monette nog zo’n twintig bewoners vast onder het puin van het deels ingestorte gebouw. Het verzorgingshuis huisvestte zeker 90 mensen. Ook andere gebouwen in Monette zouden door de tornado zwaar beschadigd zijn.

In Edwardsville, in het zuiden van de staat Illinois, zijn hulpverleners massaal uitgerukt naar een distributiecentrum van Amazon. Daar stortte een deel van het dak in door een tornado. Er zou sprake zijn van een onbekend aantal gewonden en van mensen die vastzitten onder het puin. Over de ernst van de situatie is nog niks bekend. Volgens lokale media zouden er zo'n honderd mensen in het gebouw aan het werk zijn geweest die nachtdienst draaiden.

De Amerikaanse meteorologische dienst had vrijdag voor verschillende staten in het zuiden van de VS waarschuwingen uitgegeven voor tornado’s. Een zware storm trekt momenteel vanuit de Rocky Mountains over het gebied naar het Midwesten. Het grootste risico lopen de staten Arkansas, Tennessee, Kentucky en Indiana.