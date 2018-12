Stortregens hinderen reddingswerk na tsunami

Er worden vandaag hoge golven en nog meer zware regenbuien verwacht, stelt de meteorologische dienst. Dat in combinatie met de uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau maakt de vulkaankrater erg fragiel. Er bestaat de kans op nieuwe aardverschuivingen en het instorten van de wand van de krater.



,,Als er stukken van de krater in de zee storten, vrezen we een nieuwe tsunami", zei Dwikorita Karnawati, hoofd van de meteorologische dienst, gisteren tijdens een persconferentie. Mensen in het zaterdagnacht door een tsunami getroffen gebied wordt gevraagd op minstens 500 tot op sommige plekken wel 1000 meter van de kust te blijven. Rondom de vulkaan geldt een no-go area van twee kilometer.



Karnawati zei ook dat de vulkaan nauwlettend in de gaten wordt gehouden. ,,Wij hebben een controlesysteem ontwikkeld dat zich focust op de vulkanische trillingen in Anak Krakatau, zodat wij vroeg kunnen waarschuwen.” De vulkaan spuwt nog veel rook en as uit. Dit kan een bedreiging gaan vormen voor het vliegverkeer.