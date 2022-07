Stoute emoe Emmanuel verovert de wereld in hilarische filmpjes

Emoe Emmanuel steelt al dagen de show op TikTok. En inmiddels elders in Amerikaanse media, want het baasje van de emoe is nu geïnterviewd door The Washington Post (Emmanuel zelf weigerde mee te werken) en ze was deze week ook te zien op tv in de populaire Tonight Show met Jimmy Fallon.

Half Amerika kent inmiddels de gevleugelde kreet van Taylor Black van Knuckle Bump Farms, een kinderboerderij in Zuid-Florida: ,,Emmanuel, don’t do it!’’ (Emmanuel, niet doen!). Soms helpt zo’n standje, maar meestal niet, want wat Emmanuel de emoe het allerliefst wil doen is de camera aanvallen. En dat doet-ie. Vooral als Black, die in haar video’s het leven op de boerderij probeert uit te leggen, even niet oplet, pikt de emoe naar de camera en verstoort hij de opname.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is inmiddels de act die Taylor Black eromheen heeft gebouwd die het hem doet. Emmanuel, die veel weg heeft van een levende Muppet, wordt toegesproken als een kind en soms lijkt hij ook te reageren als een stoute kleuter. Want Emmanuel - die, zo ontdekken we, voluit Emmanuel Todd Lopez blijkt te heten - wil liever niet luisteren en is graag ondeugend.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Miljoenen mensen hebben de video’s inmiddels gezien. Aan The Washington Post legt Blake (29) uit dat het allemaal door toeval begon. Haar eerste educatieve video mislukte eigenlijk omdat Emmanuel de opname verstoorde. Aanvankelijk deed ze er niks mee, maar na een tijdje zette ze het mislukte filmpje toch op TikTok omdat het wel grappig was hoe Emmanuel tekeerging tegen de camera. Het werd meteen een hit en ‘Emmanuel, niet doen!’, was geboren. Inmiddels is er een hele serie waarin de emoe toeslaat. Want de vogel is gek op Blake en ziet de camera waar ze zich toe richt kennelijk als rivaal.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Blake groeide op naast de boerderij van haar oma en was als kind al dol op dieren. Ze kent Emmanuel, die door haar oma werd geadopteerd, al zeven jaar. Na een mislukte poging videocontent te maken in Los Angeles keerde ze terug naar Florida en begon ze een uitlegserie voor kinderen over de aanwezige boerderijdieren.

Een ezel, een eend, koeien, een hert. Die reeks zou mogelijk tamelijk onopgemerkt zijn gebleven, totdat Emmanuel dus ingreep. Volgens Blake is niets in scène gezet. Emmanuel de emoe is gewoon wie hij is en lijkt geobsedeerd door de camera. ,,Maakt niet uit waar ik ben, hij wil altijd naast me staan”, zegt ze. Er is nog een emoe op de boerderij, genaamd Ellen, maar Emmanuel kan dat beest niet luchten.



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Inmiddels krijgt Blake uit heel de wereld complimenten. Ook menig reactie is hilarisch. ‘Emmanuel luistert beter dan mijn kinderen’, grapte een TikTok-gebruiker. Psychologen doen mee in de vrolijkheid en verklaren Emmanuels gedrag en ook de vele positieve reacties.

Kijkers troosten zich met de vrolijke emoe, die wat lichtheid brengt in sombere tijden, is een conclusie. Er worden tekeningen van en voor hem gemaakt. Iedereen leeft mee, inclusief Jimmy Fallon, die Blake in zijn populaire tv-show haalde. Inmiddels legt Emmanuel de Knuckle Bump Farms geen windeieren. Er is een hele merchandising-lijn rond de emoe gestart.

Emoe Emoes behoren tot de grootste vogels ter wereld en komen vooral voor in Australië, maar ook in Nieuw-Guinea, Indonesië, de Salomonseilanden en de Filippijnen. Van de enorme dieren is bekend dat ze ongeveer 10-20 jaar in het wild leven en tot bijna twee meter hoog kunnen worden en wel 60 kilo kunnen wegen. Emoes leven meestal alleen en hebben een reputatie nieuwsgierig te zijn. Een beroemde act met een emoe-pop kwam in de jaren zeventig van de komiek Rod Hull, die met zijn agressieve Emu de wereld rondging en tal van televisiepresentatoren aanviel, onder anderen Ron Brandsteder.

Volledig scherm Emmanuel en Taylor Blake. © Knuckle Bump Farms/TikTok