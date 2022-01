Straf dreigt voor metromedewerker die duwincident Brussel filmde, collega’s nemen het voor hem op

Dit is de man die Maria op spoor van Brusselse metro duwde: koos slachtof­fer waarschijn­lijk willekeu­rig

De man die is opgepakt omdat hij vrijdagavond een willekeurig gekozen vrouw op een metrospoor in Brussel heeft geduwd is de 23-jarige Fransman Benjamin P. Op bijna 400 kilometer van huis, totaal onduidelijk waarom hij daar was, sloeg hij toe bij metrostation Rogier in het hart van Brussel. Wat hem heeft bezield is nog volstrekt onduidelijk. P. is inmiddels aangehouden en zijn geestestoestand wordt onderzocht. Slachtoffer Maria P. (55) overleefde de aanval ternauwernood.

17 januari