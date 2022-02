Strategie Russen: ‘Veel uitdagingen tegelijk, waardoor ze niet weten waarop ze moeten reageren’

Terwijl de Veiligheidsraad in New York nog vergaderde over een diplomatieke oplossing voor de crisis tussen Rusland en de Oekraïne, trok president Poetin zijn eigen plan. Iets voor vier uur Nederlandse tijd kondigde de Russische leider in een tv-speech van een half uur zijn ‘speciale militaire operatie’ aan. Hij wilde Oekraïne niet bezetten, maar het land wel demilitariseren en denazificeren, zoals Poetin het zelf noemde. Maar hij stak vooral de grens over om de twee zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in het oosten te beschermen.