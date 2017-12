Strijd Jemen laait plotseling op, Floortje Dessing ondergedoken in hoofdstad

Slachtoffers

Floortje Dessing

Het plaatsvervangend hoofd van het Internationale Rode kruis meldde op twitter ‘hoorbaar geweervuur en rookwolken’. Een team van het Nederlandse Rode Kruis zit vast in oorlogsgebied in Jemen. ,,We schuilen al anderhalve dag in een schuilkelder voor de gevechten'', meldt een teamlid en woordvoerder van de hulporganisatie. Ook presentatrice Floortje Dessing, die in het land is voor opnames van 'Floortje naar het einde van de wereld', zit er ondergedoken. Dessing heeft opnames gemaakt voor haar televisie programma 'Floortje Naar het Einde van de Wereld.' Floortje Dessing, ambassadrice van het Rode Kruis, reisde mee onder de vlag van het de hulporganisatie. Het team zal zo snel mogelijk het land proberen te verlaten, maar de veiligheid staat dat op dit moment niet toe.



De schuildkelder in de hoofdstad Sanaa waar Dessing vertoefd wordt beheerd door het Internationale Rode Kruis. Medewerkers proberen in Jemen onder meer brandstof te regelen waardoor waterpompen weer kunnen werken.



Jemen, op het Arabisch Schiereiland, is al ruim twee jaar het toneel van oorlogsgeweld en volgens het Rode Kruis hebben bijna tien miljoen mensen dringend behoefte aan schoon drinkwater, eten en medische zorg.



'Here we go. Wish me luck', twitterde Dessing bij haar vertrek uit Nederland. Floortje Dessing is ambassadrice van de hulporganisatie.