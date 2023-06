Strijd om voogdij over vier in jungle gevonden kinderen losgebarsten

kinderen gevonden Als vier keer het codewoord ‘wonder’ klinkt, stijgt gejuich op in Colombiaan­se jungle

Colombia is in de ban van een dubbel wonder. Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) en Cristin (1) overleefden een vliegtuigcrash en een eenzame dwaaltocht van veertig dagen in de jungle. Het licht van hoop doofde nooit. Hoe vier inheemse kinderen het land verenigen in vreugde.