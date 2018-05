Stropen wordt in Kenia voortaan bestraft met de doodstraf

Volgens Najib Balala, de Keniaanse minister van Toerisme en Natuur, zijn de huidige straffen op stropen niet streng genoeg. ,,Sinds 2013 is de 'Wildlife Conservation Act' van kracht, die stelt dat op stropen of een levenslange gevangenisstraf staat, of een boete van 200.000 dollar", zegt Balala aan het Chinese nieuwsagentschap Xinhua. ,,Toch is die afschrikking niet voldoende, vandaar de voorgestelde strengere straf." Er ligt momenteel een wet voor in Kenia die het voorstel moet bekrachtigen.