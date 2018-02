Stropers doden acht militairen en gidsen in natuurpark Kameroen

Arts haalt 14 wormpjes uit ontstoken oog Amerikaanse vrouw

1:18 Een vrouw die met een pijnlijke oogontsteking bij de huisarts kwam, bleek na onderzoek maar liefst 14 wormen in het oog te hebben. De vrouw had op een boerderij in Oregon een zeldzame oogontsteking opgelopen die normaal alleen bij koeien voorkomt.