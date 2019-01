Student opgepakt voor lekken van privédata Duitse politici

De scholier is gisteren in de deelstaat Hessen aangehouden. Medewerkers van justitie zeiden dat de man vermoedelijk op eigen houtje handelde. De politie gaat er niet vanuit dat hij contacten heeft met buitenlandse geheime diensten.



De verdachte woont nog bij zijn ouders. Hun huis is zondag doorzocht. Van honderden Duitse politici zijn persoonlijke gegevens online gezet, zoals bijvoorbeeld telefoonnummers, adressen, facturen, chatgegevens en creditcardinformatie.



Het lek treft leden van vrijwel alle grote partijen. Ook bondskanselier Angela Merkel is getroffen. Onder de data bevinden zich een faxnummer, e-mailadres en meerdere brieven, maar het zou niet gaan om bijzonder gevoelige informatie.



De informatie is verspreid via een soort adventskalender op Twitter. Een account met meer dan 16.000 volgers deelde eind vorig jaar al links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn.