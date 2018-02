Studente Florida die strijd tegen wapens aanvoert meer volgers dan NRA

Meer volgers op de sociale media, het is natuurlijk een druppel op een hete plaat als het in de echte wereld niets betekent. Maar dat een 18-jarige, die zich pas vlak na de schietpartij op Twitter registreerde, nu al meer dan 721.000 volgers heeft – terwijl de machtige wapenlobby NRA (geregistreerd in 2009) aan een slordige 563.100 volgers zit – is voor velen een krachtig begin en vooral een erg hoopgevend teken.

Samen met verschillende klasgenoten van de getroffen Marjory Stoneman Douglas High School, gooit Emma Gonzalez zich met veel gevoel in het wapendebat. Tijdens haar 11 minuten durende speech na de zoveelste school shooting in haar land zwoer ze dat zij, haar klasgenoten, hun ouders en leerkrachten niet zouden stoppen met vechten om van de schietpartij in haar school de laatste massaschietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten te maken. ,,We gaan de kinderen worden waarover je leest in boeken”, zei ze. ,,Niet omdat we één of andere statistiek over massaschietpartijen in de VS zullen worden, maar omdat we de kinderen van de allerlaatste massaschietpartij zullen zijn.”