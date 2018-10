Studenten Brazilië de straat op tegen verwijderen ‘verkiezingspropaganda’

Twee dagen voordat Brazilië naar de stembus gaat om zondag een nieuwe president te kiezen, hebben vrijdagavond in Rio de Janeiro duizenden mensen gedemonstreerd tegen politie-invallen op universiteiten eerder op de dag. Daarbij namen agenten politieke vlaggen en pamfletten in beslag.

De demonstranten kwamen in het centrum van Rio bijeen voor het gebouw van het Electorale Hof van de staat Rio de Janeiro. Dat had de politieke uitingen bestempeld als illegale verkiezingspropaganda en het politie-ingrijpen verordonneerd. In zes andere Braziliaanse staten namen Electorale Hoven soortgelijke beslissingen. Verspreid over het land werden op zeventien universiteiten invallen gedaan en namen soms gewapende agenten politiek materiaal in beslag.

Kritiek

Diverse vooraanstaande Braziliaanse rechters hebben inmiddels kritiek geuit op de maatregelen, die ze een klap voor de vrijheid van meningsuiting noemen. Rosa Weber, voorzitter van het landelijke Electorale Hof en prominent lid van het Braziliaanse Hooggerechtshof, sprak van ‘mogelijke excessen’ bij de invallen op de universiteiten. De Braziliaanse procureur-generaal Raquel Dodge is een onderzoek gestart naar de politieacties, die ze ‘overdreven’ noemde.

Volgens getuigen was het meeste van het in beslag genomen materiaal kritisch tegen de rechtsextremistische Jair Bolsonaro en zijn aanhang of suggereerde het dat hij een fascist is. In de meeste gevallen zonder expliciet de naam te noemen van Bolsonaro, die ruim voorligt in de peilingen. De voormalige legerkapitein ontkent zelf dat hij zo radicaal is, maar hij prijst wel regelmatig de militaire dictatuur die tussen 1964 en 1985 het land regeerde.

Volledig scherm ‘Dictatuur nooit meer’, staat er op het spandoek van een van de studenten tijdens het protest in Rio de Janeiro. © REUTERS

Censuur

Studenten en professoren beschuldigen het Electoraal Hof in Rio van censuur en verdenken de rechters ervan in het voordeel van Bolsonaro te werken. ,,Het Hof steunt dictatuur", scandeerden groepen demonstranten.



De regionale afdeling in Rio van de Braziliaanse Orde van Advocaten had forse kritiek op een andere, soortgelijke beslissing van het Electoraal Hof. Dat droeg de politie eerder deze week op een vlag met daarop ‘antifascisme’ te verwijderen van de gevel van de rechtenfaculteit van de Federale Universiteit van Rio de Janeiro. ,,Wij verwerpen die beslissing van het Hof, die de vrijheid van meningsuiting censureert van studenten en professoren aan de faculteit. Zij hebben het grondwettelijke recht zich politiek te uiten", aldus de verklaring.

Bij de staatsuniversiteit van Rio de Janeiro moest een herdenkingsbanier voor de vermoorde mensenrechtenactiviste en raadslid Marielle Franco worden verwijderd. Franco maakte zich vooral sterk voor vrouwen- en homorechten en voor de bevolking in de armere wijken van Rio. Ze werd in april samen met haar chauffeur onder nog altijd onopgehelderde omstandigheden van dichtbij doodgeschoten.