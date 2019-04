Studenten Los Angeles in quarantaine vanwege mazelen

Ambassades royaal gespekt voor feestjes op Koningsdag

3:00 Bedrijven sponsoren massaal koningsdagborrels van Nederlandse ambassades in het buitenland. De tien grootste ambassades incasseerden daarvoor vorig jaar, naast bier en lekkernijen, 161.000 euro. Dat is een stijging van ruim 40 procent in drie jaar tijd.