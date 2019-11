Sumatraanse neushoorn uitgestorven in Maleisië: Iman (25) geveld door kanker

De Sumatraanse neushoorn werd in 2015 al uitgestorven verklaard in het wild. Iman was het laatste exemplaar dat sinds haar vangst in 2014 nog leefde in het Tabin natuurreservaat in het oosten van de staat Sabah. Daar stierf in mei dit jaar de ongeveer 30 jaar oude Tam, het laatste mannetje dat in 2008 werd gevangen. Een andere neushoornkoe stierf in 2017 ook in gevangenschap.