‘Superpooier’ riskeert levenslang voor onder dwang exploiteren van honderden vrouwen

Blakemore was volgens Amerikaanse media zoals New York Post een ‘tiran die de vrouwen doodsbang en paranoia maakte’. Hij zou zijn slachtoffers hebben geschopt en geslagen en ze hebben bewerkt met brandende sigaretten. Als de man door vrouwen werd tegengewerkt, liet hij dat direct weten in een WhatsAppgroep waarin bijna alle dames zaten. Zo sloeg hij een vrouw bont en blauw omdat ze zijn ‘bedrijf’ wilde verlaten om een gezin te stichten. Blakemore dreigde haar te doden als ze niet zou blijven en liet dat iedereen weten. ,,Wie geen respect voor mijn toont, zal het merken”, waren zijn dreigende woorden. En: ,,Ik tolereer geen wangedrag.”

De man stuurde zijn ‘personeel’ naar klanten in binnen- en buitenland en vooral naar eilandengroep Hawaï waar rijken veel interesse toonden in zijn ‘handelswaar’. Blakemore liep vorig jaar na tips tegen de lamp. Hij verdween in de cel, waarna de FBI, de binnenlandse veiligheidsdienst en de politie van Dallas de geruchtmakende zaak gingen onderzoeken. Daaruit bleek dat de man op alle punten - dwang, mishandeling, mensenhandel en fraude - schuldig is en waarschijnlijk levenslang zal krijgen.

‘Superpooier’

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de dames die voor hem werkten al hun verdiende geld direct contant of via overschrijvingen aan hem moesten overmaken. Zijn eis van 1000 dollar aan inkomsten per dag, zette hij in de berichtengroep kracht bij door te benadrukken: ‘wie niet van werken houdt, werkt desnoods 24 uur door om mijn doel te behalen’. ,,En anders zwaait er wat.”

Uit de aanklacht blijkt dat ‘superpooier’ Blakemore niet helemaal alleen handelde. Hij had, onder dwang, een aantal ‘groepsleidsters’ aangesteld die zaken voor hem regelden zoals het werven van vrouwen, het plaatsen van commerciële seksadvertenties en het boeken van buitenlandse reizen. Om nieuwe slachtoffers te werven, toonde de man op sociale media in welke luxe de vrouwen die werkten leefden. ,,Maar dat was een waanzinnige illusie”, aldus de officiële aanklacht. ,,Want de slachtoffers hadden geen cent en werden compleet uitgebuit.”