'Superveilig' Schots eiland in shock: meisje (6) vermoord, tiener verdacht

Tanken op vakantie fors duurder

15:13 Vakantiegangers die de komende tijd in de auto naar het zuiden springen doen er goed aan een kleine omweg in te plannen. Tanken is dit jaar gemiddeld bijna 14 procent duurder in de twaalf populairste vakantielanden, waardoor tanken in de relatief goedkope landen Luxemburg of Oostenrijk extra de moeite waard is. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers.