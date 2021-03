Superverkiezingsjaar van start in Duitsland: rekenen de deelstaatkiezers af met Merkels CDU?

In twee deelstaten in het zuidwesten van Duitsland vinden vandaag verkiezingen plaats. Grote vraag daarbij is natuurlijk welke partij er gaat winnen, maar ook in hoeverre de CDU van bondskanselier Merkel wordt afgestraft voor het mondkapjesschandaal binnen haar partij en voor het coronabeleid.

Om klokslag 8 uur gingen de stembureaus vanmorgen open in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. Er gelden naast de gebruikelijke coronamaatregelen zoals de 1,5 meterregel speciale hygiënevoorschriften. Er wordt een groot aandeel aan poststemmen verwacht.

Baden-Württemberg, bekend door zijn Bodensee, het Zwarte Woud en het pittoreske Heidelberg, is de enige Duitse deelstaat die wordt geleid door een minister-president van de Groenen. Wilfried Kretschmann is met zijn 72 jaar meteen ook de oudste deelstaatleider in de Bondsrepubliek. Zijn partij (Bündnis 90/Die Grünen) regeert met de CDU in een zogenoemde groen-zwarte coalitie. Volgens de laatste peilingen stevenen de Groenen af op een verkiezingszege.

Rijnland-Palts, bekend door het Moezel-wijngebied en de ‘romantische Rijn’ met talrijke kastelen, heeft een vrouwelijke minister-president. Malu Dreyer (60) van de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) is één van slechts twee vrouwelijke deelstaatleiders in Duitsland. Ze leidt een coalitie van SPD, de liberale FDP en de Groenen. Deze zogenoemde stoplichtcoalitie is al sinds 2016 aan de macht. De sociaal-democraten blijven de grootste als we de peilingen mogen geloven. De CDU zit sinds 30 jaar in de oppositie. De partij was maar liefst 41 jaar de sterkste in de deelstaat (1947-1991).

Volledig scherm "Handen desinfecteren, niet vergeten" staat op een bord bij de ingang van een stembureau in Ludwigsburg. © AFP

Coronabeleid

In Duitsland, vooral in politiek Berlijn, wordt vol spanning afgewacht wie de deelstaatverkiezingen wint maar ook welk signaal er uitgaat van de resultaten. Rekenen de kiezers af met het coronabeleid, bepaald door de deelstaatleiders en bondskanselier Merkel gezamenlijk? Een meerderheid van de Duitsers staat nog steeds achter de lockdown en andere maatregelen (55%) maar dat percentage daalt en 56 procent wil meer versoepelingen, bleek twee weken geleden uit de ZDF-Politbarometer.

Die versoepelingen zijn afhankelijk van het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week. Deze zogenoemde zeven dagen incidentie daalde sinds januari en bedroeg medio februari voor Duitsland als geheel 59 maar stijgt sindsdien weer en bedroeg gisteren 76. De stijging wordt toegeschreven aan de Britse virusvariant. Volgens de chef van het Duitse RIVM staat Duitsland aan het begin van een derde coronagolf.

Mondkapjesschandaal

De andere grote vraag is of de deelstaatkiezers de CDU afstraffen voor het mondkapjesschandaal binnen de partij. De affaire, die iets meer dan een week geleden aan het licht kwam dankzij speurwerk van Der Spiegel, draait rond enkele leden van de Bondsdagfractie van CDU en zusterpartij CSU. Ze zouden tonnen hebben opgestreken voor lobbywerk voor mondkapjesleveranciers en een van de parlementsleden wordt verdacht van corruptie en belastingontduiking. Volgens de partijleiding is het not done om als volksvertegenwoordiger te verdienen aan een crisis. Twee andere partijleden zouden in ruil voor geld respectievelijk reclame hebben gemaakt voor Azerbeidzjan en op verzoek van de regering in dat land druk hebben uitgeoefend op een Duitse fabrikant van beademingsapparatuur om met voorrang 150 apparaten te leveren.

Die fabrikant is gevestigd in Rijnland-Palts. Een van de omstreden CDU-leden komt uit Baden-Württemberg. De 34-jarige Nikolas Löbel uit Mannheim gaf toe 250.000 euro te hebben ontvangen en zegde vorige week zijn lidmaatschap op van zowel de partij als van de Bondsdag in Berlijn.

CDU-leider

De deelstaatverkiezingen worden ook gezien als een eerste test voor Armin Laschet, de nieuwe voorzitter van de CDU. De minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen werd medio januari verkozen als partijleider en is daarmee automatisch in de race om bondskanselier Merkel op te volgen. Zij is niet meer verkiesbaar bij de parlementsverkiezingen in september, blijkt uit opiniepeilingen. Zwakke verkiezingsresultaten voor de CDU in Baden-Württemburg en Rijnland-Palts zullen hem niet direct worden aangerekend maar versterken zijn positie ook niet. Bovendien zouden ze de partij weinig ‘rugwind’ geven voor de overige vier deelstaatverkiezingen en de federale verkiezing.

Volledig scherm Een stembureau-medewerker in Ludwigsburg desinfecteert een stemhokje voor de volgende kiezer. © AFP