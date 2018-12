Surinaamse politicus strooit met geld vanuit helikopter

De politicus strooide met het geld boven zijn geboortedorp. Het was volgens hem geen politieke stunt, zegt tegen Starnieuws . Hij wilde slechts een ‘beetje sfeer’ brengen in het dorp.

Een van zijn neven is overleden. Een van de rituelen is dan om geld op een tafel te leggen en Brunswijk koos ervoor om vanuit een helikopter de mensen blij te maken. De familie heeft ook persoonlijke ondersteuning gekregen van hem. ,,Het was om de droevige stemming een beetje weg te maken,” zegt Brunswijk. Het was volgens hem maar een klein bedrag. ,,Ik heb echt niet met geld gestrooid. Het was niet eens duizend SRD.”