Surinaamse president Santokhi: ‘Bouterse laat schuld van 2,5 miljard euro na’

De nieuw aangetreden president Santokhi nam geen blad voor de mond en had het over een financiële catastrofe. Er is een schuld van 1,2 miljard euro aan buitenlandse leningen, zei hij. Daarnaast is er nog zo’n 980 miljoen euro aan binnenlandse schulden. Inmiddels zijn 123 buitenlandse leningen geïdentificeerd. Dit jaar alleen al heeft Suriname een achterstand van 36,5 miljoen euro in betalingen van rente en het aflossen van buitenlandse leningen, aldus Santokhi.



Hij vertelde op de persconferentie dat er in het laatste halfjaar voor de verkiezingen meer dan 3500 ambtenaren in dienst zijn genomen. Volgens hem heeft Bouterse er alles aan gedaan om zijn regering het werk te bemoeilijken. ,,Het is grofweg sabotage van de hoogste orde’’, zei hij. Ook noemde hij het onbehoorlijk, onethisch en onverantwoord bestuur. ,,Dat doe je niet als regering. Dat doe je niet naar het volk van Suriname.’’