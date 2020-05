Suriname lijkt af te rekenen met Bouterse: VHP stevent af op winst verkiezingen

Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk heeft op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen geconstateerd dat de VHP fors groter wordt dan de NDP. De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (was 5 ).



Het kan nog zeker drie tot vier uur duren voor alle stemmen zijn geteld. Uit een verslag van de lokale krant de Ware Tijd komt naar voren dat het ook tot de NDP-leden is doorgedrongen dat ze verloren hebben. Er zijn maar weinig mensen aanwezig in het partijgebouw. Dit in tegenstelling tot de thuisbasis van de VHP waar het steeds drukker wordt, aldus de Ware Tijd.



De afgelopen regeerperiode had de partij van Bouterse de absolute meerderheid (26 van de 51 zetels) in De Nationale Assemblee, het parlement. De VHP was vooraf de grootste uitdager van de NDP. De aanhang van de ‘oranje partij’ groeide in rap tempo. Aan de vooravond van de verkiezingen zei Santokhi tegen deze krant dat zijn partij de enige was die de NDP kon verslaan. ,,We hebben gezegd dat we de grootste gaan worden. Wij gaan Suriname leiden. Het land moet verlost worden van het Bouterse-virus.’’