Suriname opent jacht op relschoppers, actieleider meldt zich bij politie, reisadvies Paramaribo aangepast

Update/Met videoPolitie en justitie in Suriname openen een klopjacht op de relschoppers die vrijdag na een demonstratie het parlementsgebouw bestormden en winkels plunderden. Volgens de regering was sprake van een ‘gecoördineerde actie'. Tot nu toe zijn 119 mensen opgepakt, van wie er nog 37 vastzitten. Bij de ongeregeldheden vielen zeker 19 gewonden. De binnenstad van Paramaribo blijft voorlopig afgesloten en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Surinaamse hoofdstad aangepast.

De Surinaamse minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gaf zaterdagavond Nederlandse tijd een persconferentie. Daarop gaf hij toe dat de politie vrijdag niet goed genoeg voorbereid was op de plunderingen van een groep demonstranten. Amoksi zei dat er een draaiboek voor de demonstratie was gemaakt, maar dat gedurende de dag zaken anders zijn verlopen. ,,We betreuren deze gebeurtenissen. Dit zijn we niet gewend van onze gemeenschap”, aldus Amoksi. ,,We hebben misschien niet genoeg geanticipeerd op deze uitspatting, we moeten dit in de toekomst kunnen voorkomen en zoveel mogelijk slachtoffers voorkomen”, aldus de minister.

Voor Amoksi was het al snel duidelijk dat het plunderen en het veroorzaken van chaos gecoördineerde acties waren van de relschoppers. Dit was volgens hem duidelijk te zien aan het verloop van de acties. ,,Collectief en simultaan, er kan niet anders dan worden geconcludeerd dat het gepland is”, aldus de bewindsman.

De bevelhebber van het Surinaamse nationaal leger kolonel Werner Kioe A Sen noemde het ,,prijzenswaardig dat alle diensten binnen het uiterste hebben geopereerd.” Hij stelde dat de diensten het hoofd koel hebben gehouden en wees erop dat er geen doden zijn gevallen.

Amoksi zei dat het politiekorps binnenkort meer materieel tot zijn beschikking krijgt, onder meer voor de mobiele eenheid. De politie heeft heel veel beelden van mensen die zich schuldig maakten aan plundering, beroving, mishandeling en brandstichting. Die worden geanalyseerd. ,,We hebben u in beeld en we zullen iedereen opsporen, aanhouden en voorgeleiden’’, aldus Amoksi.

De Surinaamse politie heeft tijdens de rellen 128 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van plunderingen, diefstal en andere strafbare feiten, laat de politie in een persbericht weten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er vielen tijdens de ongeregeldheden zeker twintig gewonden.

Meer aanhoudingen zijn ‘een kwestie van tijd', zegt korpschef Ruben Kensen. ,,We gaan iedereen ter verantwoording roepen. Anarchie wordt op geen enkele wijze getolereerd.’’

Actieleider meldt zich

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, heeft zich zaterdagavond gemeld op het politiebureau in Paramaribo. Hij werd vergezeld door zijn advocaat, aldus de Surinaamse nieuwssite Waterkant die daarvan videobeelden heeft verspreid. Biervliet is aangehouden en zal worden verhoord.

Surinaamse media hadden bekendgemaakt dat de politie op zoek was naar Biervliet en dat hij spoorloos was. Zaterdag kwam de activist met een verklaring waarin hij benadrukte zich bij de politie te zullen melden als hij daartoe zou worden opgeroepen. Ook gaf hij aan niet verantwoordelijk te zijn voor de onlusten vrijdag, toen onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad werd bestormd. Die zouden door andere groepen zijn uitgevoerd waarmee hij geen contact had.

Biervliet ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de onlusten. ,,Het verloop was vreedzaam en deelnemers zijn aan het woord gelaten. Een groep waarmee ik niet in contact stond, heeft zich naar de Nationale Assemblee begeven”, stelt hij in een verklaring. Hij laat weten dat hij toen tevergeefs tot kalmte heeft opgeroepen. ,,Vanuit de omgeving van de Nationale Assemblee zijn schoten afgevuurd, vermoedelijk met een automatisch wapen.”

Volgens de protestleider is daarna traangas tegen de menigte gebruikt zonder dat er daarvoor aanleiding was. ,,Door onbekende personen in de menigte ben ik bedreigd, met zichtbare wapens. Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat openbare geweldplegers in onderling contact stonden. Ik heb aanwezige agenten verzocht mij in veiligheid te brengen en hier is geen gehoor aan gegeven.”

Tot bloedens toe

Politie en leger surveilleren meer en er zijn extra wegblokkades. Winkels buiten Paramaribo zullen morgen weer open gaan. In de hoofdstad worden ondernemers opgeroepen ‘terughoudend’ te zijn met heropening. Ook roept minister Amoksi burgers op ‘zo weinig mogelijk onnodig op straat te zijn'. De Amerikaanse ambassade roept Amerikanen op weg te blijven van het parlementsgebouw en drukke plekken, zoals in winkels en op kruispunten.

De Winkeliers- en ondernemersvereniging Suriname (WOVS) is geschokt door de plunderingen. ,,De schade is enorm en medewerkers zijn zwaar getraumatiseerd’’, zegt voorzitter Gretl Wolfram tegen deze site. ,,Sommigen zijn tot bloedens toe afgetakeld. Op filmpjes is te zien hoe bang ze waren. We vermoeden dat mensen elkaar met opzet hebben gebeld om te kijken waar ze konden plunderen.’’

Minister Hoekstra biedt Suriname hulp aan Het kabinet staat ‘schouder aan schouder’ met de Surinaamse regering en heeft hulp aangeboden, zegt CDA-minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zaterdag in reactie op de onlusten in Paramaribo. ,,Het is buitengewoon zorgelijk, ik heb gisteren meteen gebeld met Albert Ramdin, de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken. Dit is echt verontrustend, zulke beelden kennen we van de VS en uit Brazilië. En nu in Paramaribo. Dus onze gezamenlijke afdronk is er één van verontrusting, maar Ramdin en ik zijn ook gedecideerd: dit kan niet.’’ Na jaren waarin de onderlinge verhoudingen ernstig bekoeld waren, heeft het Nederlandse kabinet de laatste tijd juist weer meer en beter contact met de regering-Santokhi, benadrukt Hoekstra: ,,De Surinaamse regering timmert enorm aan de weg, doet ongelooflijk zijn best het land weer op te bouwen. Dus ook nu kijken we hoe we Suriname een hart onder de riem kunnen steken.” Of en welke hulp Nederland daadwerkelijk biedt, kan Hoekstra nog niet zeggen.

De vereniging had de leden donderdag al gewaarschuwd voor rellen na uitspraken op sociale media dat mensen van plan waren een ‘ravage aan te richten’. ,,Maar iedereen heeft die bedreigingen onderschat‘’, zegt Wolfram. ,,Toen het vrijdag alsnog de verkeerde kant op ging, hebben we opgeroepen gelijk de deuren te sluiten, maar plunderaars hebben gewoon de rolluiken opengebroken.’’

Wolfram heeft geen goed woord over voor de politie. ,,Die heeft het niet goed aangepakt’’, zegt ze. ,,Er waren te weinig agenten op straat en ze durfden niet in te grijpen. De politie heeft het vreselijk onderschat.’’

Hoe groot de schade voor ondernemers is, kan Wolfram nog niet zeggen. ,,Computers met de hele administratie zijn kapotgeslagen. De zaken blijven voorlopig gesloten vanwege de onveilige situatie. Ook importeurs en groothandelaren blijven dicht, dus we kunnen de schappen ook niet vullen.’’

Verantwoordelijkheid

Verschillende ondernemersverenigingen stellen de organisatoren van de protestactie aansprakelijk voor de ongeregeldheden. ,,De leiders die mogelijk buiten beeld hiertoe hebben aangezet en de klaarblijkelijke daders die dienen zonder aanzien des persoons te worden opgespoord en berecht voor hun wandaden en verantwoordelijk te worden gesteld voor de herstelkosten’’, stelt de Vereniging van Economisten (VES) in een verklaring.

Vakcentrale C-47, die leden opriep tot een staking, benadrukt dat het geen organisator was van de demonstratie. De bond weigert dan ook verantwoordelijkheid te nemen voor de rellen ,,Omdat zij geen deel heeft gehad in het uit de hand lopen van het volksprotest en de acties van individuen die onrechtmatige en criminele handelingen hebben gepleegd‘’, aldus de vakcentrale in een verklaring.

C-47 is ‘enorm geschokt’ door de ‘ordinaire plunderingen en vernietigingen van eigendommen’. ,,Het actieparool was de bedrijven te sluiten om 11.00 uur en daarna naar huis te gaan. Voorst heeft zij het aan de leden van de lidbonden overgelaten om zich te begeven naar het plein.’’

Aangepast reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken paste zaterdagavond het reisadvies voor Paramaribo aan. Het adviseert Nederlanders in de Surinaamse hoofdstad om de binnenstad, overheidsgebouwen en plekken waar veel mensen komen te vermijden.

Volgens het ministerie is het mogelijk dat er opnieuw demonstraties kunnen komen waarbij misschien weer geweld gebruikt wordt. Geadviseerd wordt de berichten in lokale media te volgen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Grote staatsschuld

De demonstranten zijn boos om het beleid van de Surinaamse president Chan Santokhi. Ze vinden dat hij verantwoordelijk is voor de economische crisis waarmee Suriname kampt. De inflatie in de voormalige Nederlandse kolonie bedraagt 54 procent en het land draagt een grote staatsschuld.

De autoriteiten erkennen dat de voorbereiding op de demonstratie gefaald heeft. ,,Dit is een dure les’’, zegt minister Amoksi. ,,We moeten voorbereid zijn op alle uitspattingen, zodat we gelijk effectief kunnen schakelen om mensen te beschermen en minder slachtoffers te maken dan nodig is.’’

