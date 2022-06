Suriname vraagt Nederland om hulp bij aanpak wateroverlast

,,Nederland staat in nauw overleg met Suriname om te kijken waar en hoe we het beste kunnen helpen’’, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie weten. ,,Suriname heeft aan meerdere landen hulp gevraagd en daarom is het van belang dat de Nederlandse hulp op de actuele vraag wordt afgestemd. Dat proces is op dit moment gaande.’’