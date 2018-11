Symbool voor lijden in Jemen overleden

Publicatie van het hartverscheurende portret van het uitgemergelde kind leidde tot veel medeleven in de Verenigde Staten. Lezers van The New York Times wilden geld overmaken naar haar familie om Amal te redden. Dat kwam te laat. Om plaats te maken voor andere patiëntjes was het meisje uit het ziekenhuis van Aslam, een kleine 100 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Sana, overgebracht naar een hut in het vluchtelingenkamp. Na drie dagen overleed Amal aan cholera in onderkomen van stro en plastic. ,,Dit was een kind dat leed aan ziekte en gedwongen verhuizing”, aldus een arts.

De familie was afkomstig uit een bergdorp dat werd gebombardeerd door de coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië. ,,Mijn hart is gebroken. Amal lachte altijd. Nu ben ik bezorgd om mijn andere kinderen”, aldus moeder Mariam Ali in een telefoongesprek met The New York Times. Fotograaf Tyler Hicks zei dat het moeilijk maar ook belangrijk was geweest het doodzieke meisje te fotograferen. ,,Ze was een symbool voor hoe erg de ondervoeding en kindersterfte in Jemen zijn geworden.”