Syrië meldt neerhalen afgevuurde raketten

Anoniem door EU reizen kan binnenkort niet meer: alle gegevens opgeslagen

16 april Anoniem per vliegtuig, bus, trein of boot door de EU reizen kan binnenkort niet meer. Gegevens van reizigers worden opgeslagen door de overheid van het land waar de reis begint of eindigt, en kunnen uitgewisseld worden. België begint vandaag, Nederland volgt naar verwachting eind volgende maand.