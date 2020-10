Syrische extremist vast voor dodelijke mesaanval op toeristen in Duitse stad

Tuchów Burgemees­ter niet blij met ‘ho­mo-vrij’-dorp: ‘Het is verkeerd, het is discrimina­tie’

19 oktober Tuchów is een van de Poolse steden die zichzelf tot ‘lhbt-vrije zone’ hebben uitgeroepen, ofwel vrij van homo- en biseksuelen en transgenders. De burgemeester was het er totaal niet mee eens, maar had geen keus, zegt ze.