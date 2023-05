Syrische luchthaven Aleppo buiten gebruik na Israëlische aanval, één dode

De internationale luchthaven van Aleppo is maandagavond laat bestookt door een Israëlische luchtaanval. Daarbij is één militair om het leven gekomen en zijn zeven gewonden, onder wie twee burgers, gevallen. Het vliegveld is buiten gebruik geraakt, zo meldt de Syrische staatsmedia.

De Syrische luchtverdediging onderschepte enkele Israëlische raketten in de omgeving van Aleppo, maar kon niet voorkomen dat het vliegveld werd geraakt. Behalve op het vliegveld veroorzaakten de aanvallen ook materiële schade op enkele locaties rond de stad.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in Engeland gevestigde organisatie die mensenrechtenschendingen in het land documenteert, was de aanval gericht op een munitiedepot bij de luchthaven. Ook een militair vliegveld in de regio zou zijn getroffen. Het observatorium spreekt van ‘zware schade’ op beide luchthavens.

De Israëlische luchtmacht bombardeert regelmatig doelen in buurland Syrië, om te voorkomen dat door Iran gesteunde milities hun militaire invloed in het door oorlog verscheurde land uitbreiden. Vorig jaar juni lag het vliegveld van Damascus twee weken plat na een luchtaanval, nadat daarvoor de luchthaven van Aleppo ook al twee keer het doelwit was van Israëlische bombardementen.

Met de aanvallen probeert het land te voorkomen dat Iran via de lucht wapens levert aan bondgenoten in Syrië en Libanon. In de regio Aleppo bevinden zich volgens westerse inlichtingenbronnen grote groepen milities en paramilitaire groepen die onder Iraans bevel staan. Israël erkent overigens zelden betrokkenheid bij dergelijke operaties.