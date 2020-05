Syrische president richt vizier nu op steenrijke neef

Een knallende ruzie tussen de Syrische president Bashar al-Assad en zijn neef, de belangrijkste financier van het land, geeft een zeldzaam inkijkje in de keuken van het Syrische regime. Terwijl in het land nog steeds een burgeroorlog wordt uitgevochten, lijkt een machtsstrijd om het grote geld ontbrand.

De Syriërs wisten niet wat ze zagen op Facebook: Rami Makhlouf (51), de rijkste man van het land tevens jeugdvriend, neef en geldschieter van president al-Assad, verzoekt de dictator via de sociale media hem met rust te laten. ,,Meneer de president, de veiligheidsdiensten beginnen de vrijheid van de mensen aan te vallen. Wij zijn uw trouwe aanhangers. De toestand is gevaarlijk en als dit doorgaat wordt de situatie in het land ernstig”, klaagde Makhlouf.



Gemakshalve ging de neef van de president maar even voorbij ging aan de negen jaar dat miljoenen Syriërs al meer dan ernstig lijden door de oorlog die bijna een half miljoen mensen het leven heeft gekost. ,,Mij is gevraagd mijn functies neer te leggen en orders op te volgen terwijl ik mijn ogen sluit...Had iemand verwacht dat de veiligheidsdiensten zouden aankomen bij de bedrijven van Rami Makhlouf, notabene hun grootste weldoeners in de oorlog?”. Ongekend die jammerklacht want niet alleen erkende Makhlouf zijn rol als financier van de gevreesde veiligheidsdiensten, maar hier klaagde misschien wel de grootste profiteur van een door en door corrupte regime.

Smokkelroutes

Want terwijl het land bloedde, vergrootte ook Rami Makhlouf zijn fortuin door onder meer zeer lucratieve smokkelroutes te exploiteren. Inmiddels zou de zakenman meer dan tien miljard euro op zijn bankrekening hebben. Hijzelf bleef liever op de achtergrond maar zijn zoons pronkten schaamteloos met hun Ferrari ’s in Cannes en Monaco en pochten op Instagram hoe ze met geld smeten op dure feestjes. De Financial Times onthulde vorig jaar dat de clan voor 37 miljoen euro luxeappartementen in Moskou had gekocht.

Bewoners van Damascus lopen langs een reclame van SyriaTel, het grootste telecombedrijf van het land en eigendom van de neef van de president, Rami Makhlouf.

De Makhlous waren altijd close met de al-Assads met wie ze gemeen hebben Alawiet te zijn, een invloedrijk sjiitische geloofsgemeenschap in het noordwesten van Syrië, Turkije en Libanon. De vader van Rami was de broer van de vrouw van president Hafez-al Assad, de meedogenloze dictator en vader van Bashar al-Assad. Vader Makhlous mocht destijds veel geld verdienen in de olie-industrie, want het bleef immers binnen de familie. Rami Makhlous kreeg op zijn beurt de exploitatie van alle taxfreeshops langs de grens en op het vliegveld van Damascus in de schoot geworpen. Nadat Bashar al-Assad zijn overleden vader was opgevolgd, werd zijn neef Rami de grote man van het telecombedrijf SyriaTel. Dat maakte een explosieve groei door zonder veel weerstand. Misschien was dat ook omdat degenen die de monopolypositie van het bedrijf bekritiseerden gemakkelijk in de gevangenis belandden.

Makhlous werd steeds groter. Hij runde banken, universiteiten en een groot deel van de Syrische toerisme-industrie. Toen de revolte tegen het regime van president al-Assad uitbrak zag je op straat ook spandoeken waarin de miljardair met naam en toenaam werd gehekeld als schaamteloze profiteur. Volgens Arabische media zou Makhlous zijn neef hebben aangezet korte metten te maken met elke oppositie. Uiteindelijk escaleerde dat alles in een oorlog. Naar verluidt controleerde de clan Makhlouf - die sinds 2008 op een zwarte lijst staat van de Amerikaanse regering – tot voor kort twee derde van de Syrische economie. Ook milities die in naam van het regime martelingen en moordpartijen uitvoerden werden vaak via Makhloufs schemerorganisaties gefinancierd, evenals trouwens prachtige charitatieve initiatieven die de armen van Damascus bijstaan.

Concurrent

Maar nu dondert het giga tussen de neven want Rami Makhlouf lijkt te groot geworden, vermoeden Arabische commentatoren. Daarbij gaat het verhaal dat de echtgenote van de president bezig is met het aanstaande einde van de oorlog en zelf plannen heeft ontvouwd een eigen telecombedrijf op te starten. Makhlouf is dus opeens concurrent van mevrouw al-Assad. Ook Assads jongere broer, generaal Maher al-Assad, nu commandant van de presidentiële garde, heeft zakenambities en zoekt ‘investeerders’. Nadat Makhlouf een spontane donatie aan de familie al-Assad zou hebben geweigerd, volgde prompt een onderzoek naar vermeende belastingontduiking door SyriaTel en andere telecombedrijven. De Syrische staat eist nu bijna 280 miljoen euro van Makhlouf die vorig jaar al moest toezien hoe zijn militie werd ontbonden.

Een van de vele portretten in Syrië van almachtige president.