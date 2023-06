Syrische vluchteling wordt burgemeester in Duitsland: ‘Teken van tolerantie en openheid’

Ruim 40 doden na aanslag op middelbare school Oeganda, enkele studenten ontvoerd

Bij een aanval op een middelbare school in het zuidwesten van Oeganda zijn minstens veertig doden gevallen. Het leger heeft het over 37 dodelijke slachtoffers. Acht slachtoffers raakten zwaargewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nog eens zes anderen werden ontvoerd door de daders.