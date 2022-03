‘Systeem Italiaanse spoorwegen plat door Russische hackers’

Nigeriaan­se weduwen verliezen zaak tegen Shell

De Nigeriaanse weduwen die Shell medeverantwoordelijk houden voor de dood van hun echtgenoten in 1995, hebben volgens de rechter geen sluitend bewijs geleverd voor hun beschuldigingen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat niet is bewezen dat Shell destijds betrokken was bij het omkopen van getuigen.

