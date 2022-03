Talentvolle Oekraïense turnster (11) sterft onder puin na raketaanval Marioepol

De Oekraïense atletiekwereld is kapot van verdriet door het plotse overlijden van de 11-jarige Katya Dyachenko, een van de meest talentvolle turnsters van het land. Het meisje en haar vader kwamen om het leven toen hun huis in Marioepol werd getroffen door een raketaanval.

De Oekraïense parlementariër Anna Purtova bevestigt het overlijden van het tienermeisje en plaatst een foto van haar op Twitter. ‘Dit is onze turnster Katya Dyachenko. Zij is 11 jaar oud. Ze stierf onder het puin van haar huis in Marioepol toen een Russische raket haar eerder op de dag raakte. Ze had een mooie toekomst voor zich kunnen hebben als jonge Oekraïense kampioen. Maar in een seconde was ze weg.’

De 11-jarige Katya droomde ervan om op de Olympische Spelen voor haar land uit te komen en zo een wereldberoemde turnster te worden, zeggen bekenden van haar in Oekraïense media. ‘Katya had veel dromen en een fantastisch leven voor de boeg. Maar ze zal nooit meer kunnen optreden. Ze is dood. Ze stierf omdat ze op de vlucht was voor het Russische leger, dat deze heroïsche stad tot as wil verbranden’, schrijft de Oekraïense turnster Lidia Vynogradna op Instagram.

Massagraf

Door de grote hoeveelheid doden in Marioepol kan het lichaam van Katya niet terecht op een begraafplaats, meent Vynogradna. ‘Niemand zal haar op het kerkhof kunnen bezoeken. In mijn hoofd zie ik alleen het beeld van een klein meisje, gewikkeld in een plastic zak en begraven in een tuin. Dit is de enige manier waarop mensen nu kunnen worden begraven. Is dit echt denkbaar in de 21ste eeuw?'

Niet alleen in Oekraïne, maar over de hele wereld wordt met verbijstering op de dood van het meisje gereageerd. ‘Ik kan het niet geloven’, schrijft de voorzitter van de Bulgaarse turnbond. ‘In welke wereld leven we? Wie heeft deze perverse oorlog nodig?’ De Zwitserse turnbond voegt daaraan toe: ‘RIP, Katia! De jonge, mooie turnster uit Marioepol verliet deze wereld veel te vroeg. Ze is een van de vele slachtoffers van een zinloze oorlog.’

Alleen ruïnes

Er vinden al wekenlang bombardementen plaats in Marioepol. De internationale gemeenschap maakt zich al weken ernstige zorgen over de schrijnende situatie in de zuidelijke havenstad. Duizenden mensen zouden volgens de Oekraïense autoriteiten zijn omgekomen. De stad, waar voor de oorlog ruim 400.000 mensen in woonden, kampt ook nog eens met tekorten. Er is geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat er door de wekenlange bombardementen niets meer over is van de stad. ,,Er is daar niets meer. Alleen ruïnes”, aldus de president in een videotoespraak.

