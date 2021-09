Taliban claimen verovering laatste verzetsbolwerk

Proces tegen arts die Nederland­se coronapa­tiënt zou hebben gedood: weduwe doet in tranen haar verhaal

8:37 De weduwe van een Rotterdamse coronapatiënt heeft voor het eerst getuigd tijdens het proces tegen de Duitse arts die haar man een dodelijke injectie zou hebben gegeven. Volgens hem was de behandeling van de ernstig zieke Ronald B. (47) ‘uitzichtloos’ en wilde hij diens lijden verlichten na het uitzetten van de apparatuur. ,,Het was een grote puinhoop’’, verklaarde de moeder van twee jonge kinderen in de rechtszaal in Essen.