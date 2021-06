Taliban herovert Afghanistan in ijltempo: ‘Vertrekkende troepenmacht laat ramp achter’

Tram rijdt zes uur met dode vader rond in Zürich, zoon radeloos: ‘Mensen te veel met zichzelf bezig’

24 juni In Zürich, de grootste stad van Zwitserland, heeft een tram urenlang met het lichaam van een overleden passagier rondgereden, zonder dat iemand iets door had. De familie van de 64-jarige man is met stomheid geslagen. ,,Mensen zijn tegenwoordig te veel met zichzelf bezig, ze merken hun omgeving niet eens meer op.”