'Taliban trekken veiligheidsgarantie voor Rode Kruis-medewerkers in'

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) reageert bezorgd op de waarschuwing. Een woordvoerster zei tegen de Britse omroep dat met de Taliban wordt overlegd over een oplossing. De hulporganisatie is al tientallen jaren actief in Afghanistan.



De Taliban, voorheen de feitelijke machtshebbers in het land, zijn ontevreden over de behandeling van hun strijders in een gevangenis in de hoofdstad. De gedetineerden zouden in veel gevallen in een zeer slechte gezondheidstoestand verkeren. De extremistische beweging zegt dat het ICRC verantwoordelijk is voor het lot van de gedetineerden.