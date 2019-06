Tankers geëvacueerd na mogelijke aanval in Golf van Oman: olieprijs schiet omhoog

Twee olietankers zijn in de Golf van Oman geëvacueerd na een incident. De bemanning is veilig, melden verschillende rederijen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Na berichten dat twee tankers waren beschadigd bij een vermoedelijke aanval ging de olieprijs flink omhoog.

Volgens de rederijen zijn de schepen aangevallen. Er zouden drie explosies hebben plaatsgevonden. Het gaat om de onder de vlag van de Marshall Eilanden varende tanker Front Altair en de Kokuka Courageous, die onder de Panamese vlag vaart. Volgens de reder van de Kokuka Courageous is een bemanningslid lichtgewond geraakt.



Hij wordt behandeld op een schip in de buurt. Het schip met 21 opvarenden is geraakt aan stuurboordzijde, maar zal niet zinken. De lading methanol aan boord is niet geraakt. De tanker Front Altair vervoert 75.000 ton nafta en had volgens de Noorse eigenaar 23 mensen aan boord.



Japanse lading

Het Japanse ministerie van Handel laat weten dat de lading van de tankers voor het Aziatische land bestemd was. De Japanse premier Shinzo Abe rondt op dit moment een tweedaags bezoek aan Iran af om te bemiddelen in de gespannen situatie tussen Teheran en Washington.

Het Iraanse persbureau IRNA meldt dat de Iraanse marine de 44 opvarenden heeft gered van twee brandende tankers na een ‘ongeluk’ in de Golf van Oman. ,,Zeelieden van de twee buitenlandse olietankers die een ongeluk hadden in de Golf van Oman zijn door de (marine)reddingsbrigade uit het water gehaald.’’



Het Iraanse persbureau meldt ook dat de Front Altair zou zijn gezonken, maar dat hebben de Noorse autoriteiten nog niet bevestigd. De opvarenden zouden, volgens de Iraanse staatstelevisie, zijn overgebracht naar de Iraanse haven Bandar-e-Jask in de zuidelijke provincie Hormozgan. De mogelijke aanval is nog door niemand opgeëist. Ook is nog geen verklaring uitgegaan over hoe de tankers zijn aangevallen.

VS stuurt schepen