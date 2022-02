‘Tapijt van dode vissen’ voor Franse kust, milieuclub woedend op Nederlands bedrijf

update/video Reddings­wer­kers in tunnel om Rayan (5) te redden: ‘Centimeter voor centimeter dichterbij’

Reddingswerkers zijn de 5-jarige Rayan, die in een waterput viel in Marokko, heel dicht genaderd. Ze zijn iets voor 15.30 uur een tunnel in gegaan om een poging te doen hem naar boven te halen, meldt onder meer persbureau AFP. Ze werden daarbij vergezeld door een medisch team. Onduidelijk is of de kleuter nog leeft, en wanneer ze weer naar buiten komen. Rayan zit sinds dinsdag vast in de diepe put.

19:33